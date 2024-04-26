Составлен рейтинг автомобилей, которые чрезвычайно экономны в обслуживании

Приобретение автомобиля – это лишь начало ваших расходов. Выбирая машину, необходимо обратить внимание не только на ее цену, но и на дальнейшие расходы на обслуживание и содержание. Указанные модели оказались лучшими в этом вопросе.

Эксперты из Consumer Reports проанализировали отзывы владельцев авто в США и установили среднюю стоимость технического обслуживания в течение 5 и 10 лет пользования. Благодаря этим данным были определены автомобили, которые требуют меньше всего трат на их обслуживание.

Рейтинг самых дешевых в обслуживании марок авто за 5 лет:

Tesla $580; Buick $900; Линкольн $940; Volkswagen $1095; Форд $1100; Jeep $1100; Cadillac $1125; Toyota $1125; Hyundai $1140; Chevrolet $1200; Dodge $1200.

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Рейтинг самых дешевых автомобилей в обслуживании за 10 лет:

Tesla $4035; Buick $4900; Toyota $4900; Lincoln $5040; Ford $5400; Chevrolet $5550; Hyundai $5640; Nissan $5700; Mazda $5800; Honda $5835.

Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, изготовленных в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

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