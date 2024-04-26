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Составлен рейтинг автомобилей, которые чрезвычайно экономны в обслуживании

Анастасия Крыщук

Составлен рейтинг автомобилей, которые чрезвычайно экономны в обслуживании
Эти авто славятся экономичностью в обслуживании. Источник: pixabay

Приобретение автомобиля – это лишь начало ваших расходов. Выбирая машину, необходимо обратить внимание не только на ее цену, но и на дальнейшие расходы на обслуживание и содержание. Указанные модели оказались лучшими в этом вопросе.

Эксперты из Consumer Reports проанализировали отзывы владельцев авто в США и установили среднюю стоимость технического обслуживания в течение 5 и 10 лет пользования. Благодаря этим данным были определены автомобили, которые требуют меньше всего трат на их обслуживание.

Рейтинг самых дешевых в обслуживании марок авто за 5 лет:

  1. Tesla $580;
  2. Buick $900;
  3. Линкольн $940;
  4. Volkswagen $1095;
  5. Форд $1100;
  6. Jeep $1100;
  7. Cadillac $1125;
  8. Toyota $1125;
  9. Hyundai $1140;
  10. Chevrolet $1200;
  11. Dodge $1200.

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Рейтинг самых дешевых автомобилей в обслуживании за 10 лет:

  1. Tesla $4035;
  2. Buick $4900;
  3. Toyota $4900;
  4. Lincoln $5040;
  5. Ford $5400;
  6. Chevrolet $5550;
  7. Hyundai $5640;
  8. Nissan $5700;
  9. Mazda $5800;
  10. Honda $5835.

Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, изготовленных в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

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