Составлен рейтинг автомобилей, которые чрезвычайно экономны в обслуживании
Приобретение автомобиля – это лишь начало ваших расходов. Выбирая машину, необходимо обратить внимание не только на ее цену, но и на дальнейшие расходы на обслуживание и содержание. Указанные модели оказались лучшими в этом вопросе.
Эксперты из Consumer Reports проанализировали отзывы владельцев авто в США и установили среднюю стоимость технического обслуживания в течение 5 и 10 лет пользования. Благодаря этим данным были определены автомобили, которые требуют меньше всего трат на их обслуживание.
Рейтинг самых дешевых в обслуживании марок авто за 5 лет:
- Tesla $580;
- Buick $900;
- Линкольн $940;
- Volkswagen $1095;
- Форд $1100;
- Jeep $1100;
- Cadillac $1125;
- Toyota $1125;
- Hyundai $1140;
- Chevrolet $1200;
- Dodge $1200.
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Рейтинг самых дешевых автомобилей в обслуживании за 10 лет:
- Tesla $4035;
- Buick $4900;
- Toyota $4900;
- Lincoln $5040;
- Ford $5400;
- Chevrolet $5550;
- Hyundai $5640;
- Nissan $5700;
- Mazda $5800;
- Honda $5835.
Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, изготовленных в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.
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