Названы наиболее распространенные ошибки, из-за которых 'падает' выпечка

Приближается время, когда многие хозяйки возьмутся за приготовление куличей к Пасхе. Важной особенностью дрожжевого теста, которое используется как для куличей, так и для другой выпечки, является его способность к подрастанию, что обеспечивает изделиям пышность.

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В случае, когда выпечка не поднимается, а тесто остается влажным изнутри, причиной могут быть определенные ошибки в процессе. Сегодня команда UApotal вместе с Pixelinform рассказывает о типичных ошибках, которые могут случаться при приготовлении теста.

Непросеянная мука

Перед тем как замешивать тесто, не забудьте просеять муку. Этот процесс насытит ее кислородом, способствуя лучшему подъему теста и приданию выпечке легкости.

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Холодные ингредиенты

Обеспечьте, чтобы молоко, кефир, масло и яйца были комнатной температуры перед использованием. Нагретые ингредиенты делают тесто более нежным и мягким, что облегчает его замешивание.

Неправильная техника замешивания

Не ограничивайтесь простым смешиванием компонентов – следите за рецептом детально. Тщательно вымешивайте тесто до однородности и эластичности.

Холодная духовка

Не забывайте предварительно разогреть духовку. Для большинства видов выпечки идеальной является температура в 180°C.

Перепад температур

Избегайте частого открывания духовки во время выпекания, ведь это может привести к оседанию теста. Рекомендуется держать дверцу закрытой в течение первых 20 минут выпекания.

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