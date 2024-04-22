Названы три полезных напитка, которые помогут быстро и крепко засыпать

Не позволяйте бессоннице навредить вашему здоровью. Качественный сон является основой хорошего самочувствия в течение всего дня.

Беспокойство из-за новостей, связанных с войной в Украине, может лишить вас спокойного ночного отдыха, поэтому порой полезно выпить определенные напитки, которые способствуют глубокому и спокойному сну. Это поможет вам проснуться утром полными сил и энергии, пишет портал "Патриоты Украины".

Ромашковый чай

Чай из ромашки славится своими полезными свойствами для здоровья нервной системы и хорошего сна. Он улучшает самочувствие, успокаивает и помогает уснуть. Для приготовления залейте одну чайную ложку сушеных цветов ромашки горячей водой и дайте завариться в течение 10 минут. Этот чай также полезен для пищеварительного тракта.

Читайте также: Кому можно и кому запрещено употреблять мятный чай

Вишневый сок

Об этом мало кто знает, но в соке вишни содержится аминокислота триптофан, которая регулирует выработку гормона сна мелатонина. Выпив стакан вишневого сока (лучше фреша) без сахара, можно обеспечить себе глубокий и здоровый сон.

Чай с мятой

Мятный чай имеет схожие полезные свойства с ромашковым. Кроме того, он снижает артериальное давление, расслабляет тело и помогает снять усталость и раздражение. Сочетание мяты с ромашкой в чае не только вкусное, но и полезное для здорового и глубокого сна.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, о чае из одуванчика, который обладает рядом полезных свойств, помогающих укрепить иммунную систему, способствующих здоровью печени, желудочно-кишечного тракта и почек. Также этот напиток положительно влияет на нервную систему.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!