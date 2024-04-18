Не почувствуете ни одной мелкой косточки: кулинары открыли хитрый способ жарки рыбы

Существует легкий метод приготовления рыбы, благодаря которому ее кости становятся мягкими. Они не будут ощущаться во время потребления.

Нет необходимости нарезать рыбу на очень маленькие кусочки, поскольку этот способ позволяет обжарить ее даже целой. Полезным лайфхаком поделился портал ProstoWay.

Вам нужно будет подготовить рыбу, очистив и порезав ее на кусочки, а также собрать любимые приправы, муку для панировки и масло для обжаривания.

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Начните с того, что обваляйте кусочки рыбы в муке. Затем, на среднем огне, нагрейте сковороду с маслом. Когда оно уже хорошо разогреется, аккуратно выложите рыбу и жарьте до появления аппетитной румяной корочки. Осторожно переворачивайте каждый кусочек и продолжайте жарить в течение 5-7 минут с каждой стороны.

Далее, уменьшите огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и дайте рыбе потушиться еще 10-15 минут. Это позволит рыбе пропитаться ароматами специй и сделает кости мягкими, так что они не будут ощущаться во время еды.

Этот способ приготовления можно использовать для любой рыбы, но лучше всего он подойдет для видов с мелкими костями, таких как карась, лещ или щука, делая их нежными и сочными.

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