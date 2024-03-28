Не пропустите 'космическое шоу': 8 апреля во время затмения можно будет увидеть взрывы на Солнце

Ожидаемое солнечное затмение 8-го апреля откроет двери к необычному астрономическому опыту. Оно позволит стать свидетелями уникальных явлений, включая солнечные протуберанцы и корональные выбросы массы.

Видео дня

Событие, которое с нетерпением ждут астрономы и просто любители космоса, дает шанс увидеть проявления активности ближайшей к нам звезды. Об этом рассказывает space.com.

Читайте также: Ученые обнаружили, что звезды могут поглощать целые планеты, и подобное происходит довольно часто

Во время полного солнечного затмения 8 апреля, которое, вероятно, совпадет с пиком 11-летнего цикла Солнца, наблюдатели будут иметь уникальную возможность увидеть захватывающие корональные явления. Они будут включать в себя темно-розовые башни и петли электрически заряженной плазмы, простирающиеся в космос на многие диаметры Земли. Эти космические произведения, скорее всего, можно будет наблюдать только с территорий Северной и Южной Америки, тогда как другие части мира смогут наслаждаться этим зрелищем уже в записи.

Особое внимание стоит уделить корональным выбросам массы (КВМ) во время затмения. Эти мощные выбросы состоят из магнитных полей и плазмы, выходящих из короны Солнца и могут формировать спиральные структуры, которые будут оставаться видимыми в течение нескольких часов.

Также вместе с ними можно будет наблюдать и протуберанцы.

8 апреля несомненно станет увлекательным днем, который запомнится астрономам и любителям астрономии во всем мире.

Раньше мы писали о черной дыре, поглощающей Солнце и растущей с наибольшей скоростью в истории.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!