Потратите до 100 гривен: как вкусно и дешево накормить всю семью ужином

Картофель является популярным блюдом среди украинцев. Однако обычно она подается на гарнир, поэтому требует готовить к ней еще салат, мясные или рыбные блюда.

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Если вам нужно быстро и дешево накормить всю семью ужином, попробуйте рецепт картофеля по-крестьянски, который будет пряным, хрустящим извне и мягким внутри. Этим способом приготовления поделилась владелица фудблога vitala_foodblog.

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Ингредиенты:

Килограмм картофеля среднего размера, который нужно хорошо вымыть щеткой.

Любимые специи, паприка, соль и перец

Оливковое масло – 2 ст. л.

Как приготовить скорый ужин:

Картошку нужно сварить в мундирах – 5 мин в кипящей воде.

Нарежьте картофель дипами и добавьте специи, соль и перец.

Сверху полейте оливковым маслом – 2 ст. л. Перемешайте и разложите на противне, устланном пергаментной бумагой.

Выпекайте при 230 градусах 20 мин в предварительно разогретой в течение 10 мин духовке.

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