Регулярное употребление точно пойдет на пользу: назван лучший чай против высокого давления

Гипертония или повышенное кровяное давление - это состояние, когда поток крови слишком сильно давит на сосуды. Оно может привести к повреждению сосудов и внутренних органов.

Для контроля уровня кровяного давления, очень важно обращать внимание на свой рацион. Рекомендуется увеличить потребление овощей, фруктов, продуктов из цельного зерна, белков и молочных продуктов с низким содержанием жира, а также уменьшить употребление соли, красного мяса, сладостей и продуктов, богатых насыщенными жирами, отмечает Eatingwell.

Для поддержания оптимального уровня артериального давления, среди напитков отличным вариантом может быть именно чай.

Читайте также: Эффективные методы снизить давление за 15 минут без лекарств

Лучший чай для снижения высокого кровяного давления

Зеленый чай выделяется среди других сортов благодаря высокому количеству клинических исследований, подтверждающих его положительное влияние на артериальное давление. Это делает его идеальным напитком для борьбы с гипертонией. Метаанализ, который исследовал эффект этого напитка, обнаружил, что он эффективно снижает высокое артериальное давление.

В составе зеленого чая присутствуют катехины – это антиоксиданты, которые могут улучшать работу сосудов и способствовать здоровью сердца. Ученые указывают, что они могут достигать этого путем предотвращения сужения артерий, повышения уровня оксида азота (что расширяет сосуды) и снижения уровня окислительного стресса и воспаления.

Также, умеренное содержание кофеина в зеленом чае может способствовать временному увеличению кровотока, что может оказать положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы в целом.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кому категорически запрещено употреблять зеленый чай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал!