Садоводы поделились самым простым способом продолжить цветение гиацинтов

Гиацинты очаровывают своей красотой и прекрасным ароматом и являются одними из первых вестников весны. Оттенки этого цветка когда-то ограничивались бледно-синими и фиолетовыми тонами, но благодаря стараниям селекционеров мы имеем возможность любоваться гиацинтами в широкой цветовой палитре, включая сиреневый, розовый, белый, абрикосовый и даже алый.

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Эти цветы распускаются одними из первых, но их цветение, к сожалению, не длится долго. Однако существует способ сохранить его немного дольше, даже без применения специальных средств. О нем рассказывает UAportal.

Правила полива гиацинтов

Адекватный полив является ключевым для продолжения "жизни" гиацинтов. Пока растение получает надлежащий уход, оно будет развиваться. Важно поддерживать почву вокруг гиацинта умеренно влажной. Необходимо обеспечить регулярный полив в течение всего периода, когда листья остаются зелеными. Даже кратковременное пересыхание почвы может привести к быстрому увяданию растения.

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Рекомендуется увлажнять гиацинты раз в неделю, избегая попадания воды на листья и луковицы, ведь это может вызвать их порчу. Также лишняя влага может спровоцировать гниение.

Когда гиацинт отцветет, обрежьте соцветия, но оставьте стебель и листья нетронутыми. Переместите горшок в холодное место и время от времени поливайте. Как только стебель и листья начнут увядать, удалите их и аккуратно извлеките луковицу из почвы. После этого дайте ей хорошо просохнуть. Храните луковицу в бумажном пакете в темном, хорошо вентилируемом месте до октября, после чего можно будет пересадить ее в открытый грунт.

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