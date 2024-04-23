Секрет крупных и сладких ягод: названы пять органических удобрений для ежевики

Весной, когда на ежевике появляются первые листочки, полезно дополнительно подкормить куст. Ежевика не требует большого внимания, но положительно будет отзываться на внесение удобрений.

Команда UAportsl выяснила, какие удобрения и когда использовать для того, чтобы получить хороший урожай. Об этом пишет УНИАН.

Когда следует подкармливать ежевику

Ежевику нужно подпитывать в течение всего периода когда на кустах есть листья, начиная с ранней весны и заканчивая перед появлением первых заморозков. Важно не переборщить с удобрениями - лучше вносить не более двух в месяц.

В течение разных фаз роста ежевики ей нужны разные микроэлементы. Например, весной стоит добавить азот, во время цветения необходимы фосфор и калий, а перед зимой - основной акцент следует сделать на калий. Если куст заболел, применяется подкормка вместе с пестицидом.

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Органические средства для подкормки ежевики

Можно приготовить эффективное удобрение для ежевики с помощью легко доступных средств или готовых органических продуктов. Вот несколько рецептов:

Травяной настой. Мелко порежьте различные виды сорняков, разложите на дно бочки, добавьте 50 г сухих дрожжей и залейте водой. Оставьте смесь постоять в течение 7 дней под солнечными лучами. После этого щедро полейте ежевику и другие ягодные кусты. Перегной, птичий помет или разведенный навоз. Эти удобрения применяются на участках роста ежевики в количестве 1 кг на 1 м². Дрожжи. Добавление дрожжей способствует удержанию ягод на кустах и повышает урожайность. Растворите 100 г дрожжей в 10 л теплой воды и подливайте по 2 л раствора под каждый куст. Гранулированный конский навоз. Это удобрение делает ягоды более сладкими и крупными, а также способствует ускорению созревания. Вблизи каждого куста сделайте небольшую ямку глубиной 20 см и добавьте по 1 столовой ложке удобрения. Зола. Она помогает нормализовать кислотность почвы, питает растения калием и повышает их иммунитет. Растворите 1 столовую ложку золы в 10 л воды. Подливайте этот раствор под корень ежевики во время сухой погоды.

Рекомендуется чередовать органические средства подкормки, чтобы избежать перенасыщения почвы. Каждый сезон стоит менять тип удобрения для обеспечения разнообразия подкормки растений.

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