Секреты идеальной паски: как правильно подготовить изюм для добавления в праздничную выпечку

Традиционная пасхальная паска должна быть пышной, ароматной и содержать в себе изюм. Трудно представить праздничную выпечку без этого ключевого компонента.

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Но как правильно подготовить изюм перед тем, как вмешать его в тесто и стоит ли его промывать для удачной паски? Команда UApotal вместе с akademia smaku рассказывает секреты идеальной праздничной выпечки.

Как сделать изюм мягким

Для того чтобы изюм стал мягким, поместите его в воду или небольшое количество лимонного сока на 30-40 минут. Раньше его часто заливали кипятком для быстрого восстановления мягкости, однако высокая температура может уничтожить некоторые полезные вещества в изюме. Поэтому, если время вам позволяет, лучше выбрать способ без термической обработки.

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Как правильно замочить изюм

Для замачивания изюма идеально подойдет обычная вода, но можно использовать и молоко и даже чай. Существует также концепция "пьяного изюма", когда его заливают коньяком или водкой. Важно учитывать естественную сладость изюма, поэтому избегайте его замачивания в слишком сладкой жидкости, например сок или ликер с дополнительными ароматами.

Лучшее время для добавления изюма к паске

Добавляйте изюм вместе с цедрой и цукатами в тесто, которое уже успело подняться вдвое, чтобы сохранить их аромат и вкус в готовом изделии.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие ингредиенты не стоит добавлять, чтобы не испортить паску.

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