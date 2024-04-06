Секреты шеф-поваров: простой трюк, который поможет сделать незабываемую картофельную корочку
Жареный картофель - это блюдо, которое не требует сложных усилий, однако всегда остается любимицей многих ценителей вкусной еды. Это так же легко, как и приготовление пюре из картофеля.
Иногда приготовление идеального жареного картофеля может быть вызовом: он может получиться рассыпчатым, недостаточно хрустящим или, наоборот, слишком твердым. Но существует легкий способ, который обеспечит вам идеальный результат. Этим нехитрым трюком, который поможет вам получить вкусную и хрустящую жареную картошку, поделится команда UAportal вместе с Ukr.Media.
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Малоизвестный, но эффективный метод приготовления картофеля заключается в использовании муки. Она действует как защитный барьер, придавая картофелю хрустящую текстуру снаружи, при этом сохраняя нежность внутри. Перед началом, убедитесь, что картофель, нарезанный соломкой, хорошо высушен с помощью кухонных полотенец, чтобы избавиться от избытка влаги, которая может препятствовать созданию идеальной корочки.
Далее, переложите картофель в миску, обсыпьте мукой и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла картофель. После этого картофель можно обжаривать на хорошо разогретой сковороде с маслом.
Другие советы для вкусного картофеля:
- Выбирайте масло с высоким порогом дымления, такое как рафинированное подсолнечное или оливковое.
- Не переполняйте сковороду, разложите картофель ровным слоем.
- Не переворачивайте картофель слишком часто, дайте ему равномерно зарумяниться.
- Не закрывайте сковороду во время жарки.
Следуя этим советам, вы сможете приготовить жареный картофель, который будет радовать вас идеальной хрустящей корочкой и нежным ароматным содержимым.
Напомним, ранее мы уже писали, как сделать жареный картофель еще аппетитнее.
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