rus
Українська
Рецепты

Секреты шеф-поваров: простой трюк, который поможет сделать незабываемую картофельную корочку

Анастасия Крыщук

Секреты шеф-поваров: простой трюк, который поможет сделать незабываемую картофельную корочку

Жареный картофель - это блюдо, которое не требует сложных усилий, однако всегда остается любимицей многих ценителей вкусной еды. Это так же легко, как и приготовление пюре из картофеля.

Иногда приготовление идеального жареного картофеля может быть вызовом: он может получиться рассыпчатым, недостаточно хрустящим или, наоборот, слишком твердым. Но существует легкий способ, который обеспечит вам идеальный результат. Этим нехитрым трюком, который поможет вам получить вкусную и хрустящую жареную картошку, поделится команда UAportal вместе с Ukr.Media.

Читайте также: Самые вкусные рецепты из картофеля, которые когда-либо готовил

Малоизвестный, но эффективный метод приготовления картофеля заключается в использовании муки. Она действует как защитный барьер, придавая картофелю хрустящую текстуру снаружи, при этом сохраняя нежность внутри. Перед началом, убедитесь, что картофель, нарезанный соломкой, хорошо высушен с помощью кухонных полотенец, чтобы избавиться от избытка влаги, которая может препятствовать созданию идеальной корочки.

Далее, переложите картофель в миску, обсыпьте мукой и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла картофель. После этого картофель можно обжаривать на хорошо разогретой сковороде с маслом.

Другие советы для вкусного картофеля:

  • Выбирайте масло с высоким порогом дымления, такое как рафинированное подсолнечное или оливковое.
  • Не переполняйте сковороду, разложите картофель ровным слоем.
  • Не переворачивайте картофель слишком часто, дайте ему равномерно зарумяниться.
  • Не закрывайте сковороду во время жарки.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить жареный картофель, который будет радовать вас идеальной хрустящей корочкой и нежным ароматным содержимым.

Напомним, ранее мы уже писали, как сделать жареный картофель еще аппетитнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал!

РецептыКулинарные лайфхаки