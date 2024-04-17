Только 30% отвечают правильно: кто из автомобилей проедет первым

Это задание будет полезным как для тех, кто только начинает свой путь в изучении ПДД, так и для опытных автомобилистов.

В TikTok ПДД Украины появилось сообщение, где демонстрируется типичная дорожная ситуация: на перекрестке находятся два авто - грузовик и легковой автомобиль. Задача заключается в определении, какое из этих транспортных средств имеет право первым продолжить движение.

Большинство людей, участвовавших в решении этой задачи по ПДД, ответили неправильно. Верным является ответ, что преимущество на дороге получит легковой автомобиль.

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Объяснение задачи

На данном перекрестке нет регулирования, а также отсутствуют какие-либо дорожные знаки, указывающие на приоритет. Оба транспортных средства имеют одинаковое дорожное покрытие. Отмечается лишь наличие горизонтальной разметки у грузового автомобиля, которая не имеет влияния на статус дороги. Учитывая это, мы обращаемся к пункту 16.12 ПДД.

В соответствии с этим правилом, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Это дает нам понять, что в данной ситуации преимущество будет иметь водитель легковушки.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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