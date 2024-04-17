В чем замочить тюль, чтобы к нему вернулась первоначальная белизна: действенный лайфхак

В теплое время года открытые окна для проветривания помещения становятся нормой. Поэтому пыль, смог и другие загрязнители с улицы оседают на шторах, придавая им неприятный желтый оттенок.

Часто обычная стирка не может вернуть им первоначальную белизну. В таких ситуациях стоит прибегнуть к использованию природного средства, которое способно восстановить чистоту тюля всего за 20 минут, пишет Телеграф.

Как быстро отбелить тюль

Тюль не только украшает окна, но и служит барьером против пыли и мусора извне. Поэтому шторы и тюль нуждаются в регулярной и тщательной стирке.

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Перед тем как постирать, замочите ткань, добавив доступный ингредиент из вашей кухни, чтобы она снова стала белоснежной. Залейте в миску 5 литров воды и растворите в ней один пакетик разрыхлителя для теста. Перемешивайте до тех пор, пока разрыхлитель полностью не растворится. Оставьте тюль в этой жидкости на 20 минут.

Далее, отправьте изделие в стиральную машинку, выбрав деликатный режим. Для достижения лучшего эффекта белизны, можно добавить еще один пакетик разрыхлителя непосредственно в барабан. Это поможет отбелить ткань, не нанося ей вреда.

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