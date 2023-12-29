В Северной Америке найдены два новых вида ранее неизвестных науке динозавров

Палеонтологи обнаружили два новых вида куполообразных динозавров в Северной Америке. Эти динозавры, известные как пахицефалозавры, жили в последней части мелового периода, непосредственно перед массовым вымиранием, уничтожившим большинство видов растений и животных на Земле.

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Один вид, названный Sphaerotholus triregnum, был найден в восточной Монтане. Второй вид, названный Sphaerotholus lyonsi, был найден в южной Альберте, Канада, пишет Newsweek.

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Оба вида имели куполообразные головы, являвшиеся характерной особенностью пахицефалозавров. Однако они также имели ряды узлов на своих головах, что отличало их от других пахицефалозавров.

По словам палеонтолога Кэри Вудраффа, возглавлявшего исследование, эти узлы могли быть использованы для защиты от хищников или ритуальных боев между самцами.

Открытие этих двух новых видов дает нам больше информации о многообразии пахицефалозавров и о том, как они жили и развивались. Она также подчеркивает, что даже перед массовым вымиранием динозавры все еще эволюционировали и диверсифицировались.

Ранее учёные предположили, что динозавры могут быть причиной того, почему мы не доживаем до 200 лет.

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