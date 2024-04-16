Вам не понадобится пылесос: лайфхак, который поможет собрать волосы и шерсть с пола

Уборка жилья – это задача, которая может показаться сложной, но она является критически важной и необходимой. Чтобы облегчить этот процесс, опытные домохозяйки придумывают разнообразные хитрости и лайфхаки. Один из таких – это метод очистки пола от волос и шерсти наших домашних любимцев.

Для этого лайфхака даже не нужно пользоваться пылесосом. Часто он не способен эффективно справиться с такой задачей, пишет Ukr.Media.

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Для эффективной очистки пола от волос и шерсти вам понадобится только веник и двусторонний скотч. Приклейте кусок скотча на метлу и снимите защитную ленту. А потом просто подметите ею пол в доме.

Вы будете приятно удивлены, когда увидите, как легко лента собирает все волосинки, шерсть, пыль и другие маленькие частицы. Ваш пол станет идеально чистым после такой процедуры. Добавьте к этому протирание влажной тряпкой, и ваш дом засияет свежестью и чистотой.

Напомним, ранее UAportal уже рассказывал, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.

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