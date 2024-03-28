Вкус, который удивит: рецепт голубцов без мяса, которые будут исчезать со стола

Постные голубцы с грибной начинкой не уступают классическим мясным по вкусу. Их приготовление аналогично традиционному рецепту, однако мясо заменяется грибами.

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Для этого блюда нужны всем знакомые ингредиенты: свежая капуста, грибы, рис и овощная заправка. Мы вместе с ТСН делимся с вами вкусным рецептом.

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Как приготовить грибные голубцы

Нам понадобится:

капуста белокочанная 1 шт.

шампиньоны 500 г

рис 150 г

лук репчатый 2 шт.

томатная паста 1 ст. л.

морковь 1 шт.

чеснок 1 зубчик

перец болгарский сладкий 1 шт.

перец черный молотый

лавровый лист 1 шт.

приправа грибная

соль

растительное масло

Способ приготовления:

Сначала промойте капусту, отделите листья и срежьте с них утолщение. Затем залейте их горячей водой на пару минут. После этого извлеките листья, но сохраните воду для дальнейшего тушения голубцов. Рис сначала хорошо промойте под проточной водой. Затем поместите его в кастрюлю, залейте водой в пропорции 1 к 2 относительно риса. Доведите до кипения, посолите и варите около десяти минут, после чего высыпьте на дуршлаг. Нарежьте лук и грибы на мелкие кусочки. Поджарьте лук на разогретой сковороде, затем добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. В большой миске смешайте вареный рис с поджаренными грибами и луком, добавьте молотый перец, любимые специи и соль по вкусу. Теперь можно формировать голубцы: на лист капусты кладите начинку, заворачивайте ее, закрепляя края листа внутри, чтобы начинка не выпадала.

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Для овощной заправки:

Мелко нарежьте лук и чеснок, затем натрите морковь на крупной терке и порежьте соломкой болгарский перец. На разогретом растительном масле на сковороде подрумяньте лук с чесноком, после чего добавьте морковь и томатную пасту. Влейте 100 мл бульона из капусты и тушите в течение пяти минут. Затем добавьте в массу болгарский перец, хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще три минуты. В глубокий сотейник с толстыми стенками выложите слой капустных листьев, сверху добавьте немного соуса. Затем разместите слой голубцов, каждый из которых покройте овощным соусом. Залейте все капустным бульоном и тушите на слабом огне от 25 до 30 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тушеные голубцы, чтобы они были мягкие и понравились детям.

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