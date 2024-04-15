Вырастет огромный лук: огородники поделились четырьмя секретами выращивания

Получение богатого урожая лука возможно, когда вы вооружены определенными знаниями и приемами. Ведь есть некоторые неочевидные методики, которые способствуют лучшему уходу за луком.

Ваш урожай достигнет больших размеров, если вы будете уверены в правильном выборе места и методов посадки. Каждый совет, который мы предоставляем, является ключевым для успешного выращивания лука. Эти ценные советы были предоставлены экспертами на веб-портале "Хочу".

Для обеспечения здорового роста сеянцев, перед посадкой рекомендуется замачивать их на 10-20 минут в слабом растворе перманганата калия. Это поможет очистить посадочный материал от возможных возбудителей болезней. Также полезно обрезать верхнюю часть луковиц, чтобы ускорить их прорастание. Добавление немного соли в борозду во время посадки может защитить лук от вредителей, в частности от луковой мухи.

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Не забудьте высадить морковь рядом с луком. Морковь не только отпугивает луковую муху, но и лук в свою очередь защищает морковь от морковной мухи, создавая взаимную защиту от вредителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выращивать лук на подоконнике и получить как можно больше зелени.

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