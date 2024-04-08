Забудете о слезах: опытные хозяйки поделились лайфхаками по нарезке лука

Многие считают, что нарезание лука – это один из самых неприятных процессов на кухне, ведь он часто заканчивается слезами. Существует несколько проверенных методов, которые помогут измельчить лук и ваши глаза при этом не будут на мокром месте.

Команда UAportal рассказывает определенные хитрости, которые позволяют уберечь глаза от образования слез во время резки лука. Этими полезными лайфхаками поделились на сайте Meta.

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Как не плакать во время резки лука

Первый метод: чтобы избежать слез во время резки лука, попробуйте его заморозить. Отправьте овощ на полчаса в морозильник перед тем, как начать нарезание. Низкие температуры замедляют активность ферментов, которые отвечают за выработку раздражающих веществ.

Второй метод: нарезайте лук под струей воды. Вода помогает вымывать серосодержащие соединения, которые высвобождаются при резке и вызывают слезы. Используйте только острые ножи, ведь тупые могут повредить клетки овоща, что приведет к еще большему выделению раздражителей.

Третий метод: сначала нарежьте лук на большие куски и оставьте их в холодильнике на некоторое время, например, на час. Это поможет уменьшить количество раздражителей. После охлаждения можно измельчить лук до нужного размера.

Ранее мы рассказывали, почему лук заставляет нас плакать с научной точки зрения.

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