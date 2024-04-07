Забудьте о слове 'попкорн': языковед назвал немало интересных украинских заменителей

Слово "попкорн" стало привычным в повседневной речи украинцев. Однако многие могут не знать, что его нет ни в одном из украинских словарей.

Есть сомнения относительно того, как следует писать это слово на украинском языке. Языковед Виктор Дяченко поделился своими мыслями о том, как корректно употреблять и писать: попкорн или попкорн.

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Дяченко говорит, что в Украине существует много названий для поджаренных зерен, которые выглядят как белая шерсть. Люди издавна называли их "баранцями (укр.)" или "бахканцями (укр.)", последнее из-за взрывного звука, возникающего при их приготовлении. Другое распространенное название – "повітряна кукурудза (укр.)".

Языковед отмечает, что в Запорожской области этот снек известен как "барани (укр.)", тогда как в Бессарабии могут употреблять термин "пуканці (укр.)". В Винницкой области же используют слово "пукоші (укр)".

Когда речь идет о написании, то следует придерживаться правил транслитерации с языка оригинала, то есть следует писать "попкорн".

Ранее UAportal рассказывал о несуществующих "украинских" словах, которые придумала советская власть, чтобы насмехаться над нашим языком.

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