Знали ли вы, что от 'пола' перца зависит вкус блюда: как правильно выбирать овощ

Болгарский перец является незаменимым компонентом на каждой кухне. Этот и неудивительно, потому что данный овощ используется во множестве блюд.

Оказалось, что перец имеет одну уникальную особенность – он отличается по половому признаку, что имеет значение для его использования в кулинарии. Команда UAportal вместе Ukr.Media рассказывают о тонкостях выбора правильного типа перца для каждого из блюд.

На что нужно обратить внимание при выборе болгарского перца

Не всем известно, но этот овощ делится на "мальчика" и "девочку". Интересно, что они имеют не только визуальные, но и вкусовые различия, что влияет на их использование в кулинарии.

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Так, перец-девочка толще, имеет более квадратные формы и выраженную сладость. Он наделен сочной серединой и большим количеством семян. Это делает его идеальным для употребления в свежем виде, например, в салатах или как закуску.

Перец-мальчик отличается удлиненной формой и более плотной мякотью, которая является не такой сочной и сладкой. Этот тип перца прекрасно подходит для блюд с термической обработкой, таких как фаршированные перцы, консервация, жарка или приготовления рагу. Кроме того, их легче чистить, поскольку они содержат меньше семян.

Как отличить перец-девочку от перца-мальчика

Определение пола перца не требует особых усилий. Достаточно перевернуть его торцевой стороной, противоположной хвостику и подсчитать количество камер. Перцы-девочки имеют четыре камеры, тогда как перцы "мужского пола" – лишь три.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно хранить острый и сладкий перец дома, чтобы он не портился как можно дольше.

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