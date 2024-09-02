Знают, как получить желаемое: топ-3 знака зодиака, умеющих очаровывать мужчин

Не секрет, что какой бы идеальной ни была женщина, у каждой есть свои недостатки. К примеру, среди нас есть те, кто любит позволять (слишком) баловать себя своим партнерам и зачастую это делают несколько женских знаков зодиака.

Они имеют натуру, которая стремится к тому, чтобы их партнер дал им материальную безопасность или деньги. Но правда в том, что они не совсем женщины, которые всегда хотят быть независимы любой ценой, пишет издание Оdzadu .

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Телец

Женщина этого знака, как правило, любит откладывать деньги, но у нее нет проблем их потратить, если речь идет о вещах, которые ей нужны. Как партнер, она может быть очень очаровательной и ищет мужчину, который обеспечит ей необходимую безопасность на всю жизнь. Для нее важны материальные вещи, и она счастлива, если благодаря своему партнеру может создать дом по своим желаниям. Она одна из тех женщин, у которых под рукой есть мужчины, и она использует свое секретное оружие, чтобы получить от них то, что они хотят.

Весы

Этот знак не относится ни к каким благоразумным или денежным людям с его характеристиками. Дело в том, что эта женщина стремится к гармонии и семейному благополучию, которое она сможет обеспечить своим близким. Поэтому, если представится возможность, она воспользуется тем, что деньги заработает мужчина, а она будет "домохозяйкой". Такой статус ее устраивает. Она не карьеристка и зарабатывать большие деньги ее никогда не привлекает. Она лучше будет идеальным партнером для заботящегося о ней. И он это подразумевает искренне.

Близнецы

Эта женщина относится к этому списку именно потому, что у нее две личности: когда она одинока, она может позаботиться обо всем сама, но когда она в отношениях, она любит класть ноги на стол. Она также хорошая лгунья и хочет иметь главное слово в отношениях, но делает это таким образом, чтобы выглядеть менее доминирующей в паре. Она любит, когда партнер приглашает ее на вкусный ужин, когда он дает ей деньги на кофе с друзьями или на новую одежду.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали какую пищу и алкоголь можно потреблять Раку, Льву, Деве и Близнецам.

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