Бороться нужно оперативно: как избавиться от одуванчиков на участке

Луг, усеянный одуванчиками, для большинства людей выглядит жизнерадостно. Однако садоводы не разделяют этого восторга, поскольку они классифицируют эти растения как сорняк. Одуванчики, хоть и выглядят нежно, имеют глубокие корни, которые могут достигать одного метра в длину, они быстро разрастаются и наносят вред сельскохозяйственным культурам.

Таким образом, борьба с одуванчиками, как и с другими видами сорняков, должна быть своевременной. Согласно рекомендациям 24garten, их следует удалить с территории до того, как они успеют дать семена.

Как избавиться от одуванчика на участке

Для эффективного препятствования распространения одуванчиков садоводам сначала нужно обрезать привлекательные цветки этих растений. Такой подход позволит временно приостановить их распространение на вашем участке.

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Далее нужно выполнить шаг, который требует физического труда: выкорчевать одуванчики с корнем. Оптимально делать это после дождя, когда почва становится мягкой и влажной.

В случае, когда одуванчики находятся на газоне или в огороде, следует использовать специальный длинный инструмент для удаления сорняков. Если же они проросли между плиткой, можно воспользоваться шпателем для швов или старым ножом.

С помощью инструмента проникните в почву рядом с корнем одуванчика, достаньте до его конца и аккуратно извлеките из земли.

При возможности старайтесь удалять корень полностью, поскольку даже части корня могут стать основой для новых растений. Простое вырывание одуванчика не всегда является эффективным.

После удаления корня, заполните отверстие почвой и повторно засейте газон.

Этот метод лучше всего применять до начала периода цветения одуванчиков.

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