Чем удобрить фиалки для пышного цветения: три натуральных средства от экспертов

Фиалка является популярным выбором для домашнего зеленого уголка, поскольку она может украсить любое помещение своим обильным и красивым цветением. Для того чтобы растение радовало вас своими цветами как можно быстрее, важно использовать подкормку.

Экологические удобрения могут значительно улучшить структуру почвы, сделав ее рыхлой и более плодородной. Об этом сообщает pixelinform.

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Какими натуральными средствами подкормить фиалки

Добавляйте в грунт кофейную гущу для его разрыхления и мягкости. В кофе содержится большое количество азота, который необходим фиалкам. Также используйте древесную золу, которая улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей. Поливайте растение раз в две недели, используя смесь из одной столовой ложки золы на литр воды. Дайте раствору настояться несколько часов при комнатной температуре перед применением. Чтобы стимулировать цветение, используйте раствор йода, разбавляя одну каплю в трех литрах воды. Применяйте не чаще раза в месяц.

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