Четырехбалльная магнитная буря накрыла Землю: как улучшить самочувствие

Во вторник, 9 января, на Земле наблюдается геомагнитный шторм оранжевого уровня. Мощность магнитной бури составляет 4 балла. Подобные штормы могут повлиять на людей с метеопатией и хроническими заболеваниями.

По данным Meteoagent, к концу недели, по предварительным данным, ожидается период затишья. Сила геомагнитных штормов не превысит 3 баллов, так что они будут малоощутимы.

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График магнитных бурь на январь 2024

Что пить когда магнитные бури

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Откажитесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Если у вас есть хронические заболевания, перед началом магнитной бури поговорите со своим лечащим врачом о том, как их можно контролировать во время этого периода.

В случае, если вы чувствуете сильные симптомы, такие как сильная головная боль, тошнота, рвота, головокружение, проблемы с дыханием или сердечно-сосудистой системой, немедленно обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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