Диетолог назвал специю, помогающую контролировать уровень сахара в крови

Специи могут служить не только приправой к блюдам. Иногда они обладают мощными лечебными свойствами.

В частности, имбирь отличается своей способностью регулировать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину. Об этом сообщает сайт eatingwell.com.

По словам доктора Канчан Койя, в этой специи содержится много активных полифенолов, в том числе гингерола, который может быть эффективным в борьбе с воспалительными процессами. Это, в свою очередь, может способствовать регулированию глюкозы в крови.

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"Воспаление связано с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара в крови. Итак, балансировка воспаления с помощью таких специй, как имбирь, может благотворно повлиять на уровень сахара в крови", – объясняет она.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2024 году, демонстрирует, что употребление имбиря на голодный желудок может существенно снизить уровень глюкозы и инсулина в крови.

"Некоторые исследования показывают, что имбирь может положительно влиять на уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и замедляя переваривание углеводов, что приводит к меньшему скачку сахара в крови после еды", – сообщила сертифицированная диетология Колетт Мико.

Согласно метаанализу 2018 года, опубликованному в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, имбирь также может ингибировать ферменты, участвующие в переваривании углеводов и их абсорбции, влияя на метаболические пути глюкозы и защищая бета-клетки.

Кроме того, имбирь обладает и другими полезными свойствами для здоровья.

"Многие люди, страдающие предиабетом и диабетом, подвергаются высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, и было доказано, что имбирь положительно влияет на уровень холестерина", – добавляет доктор Мико.

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