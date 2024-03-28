Для рекордного урожая: когда можно высаживать огурцы в почву

Опытные садоводы знают, что ключ к богатому урожаю лежит не только в качестве семян и рассады, но и правильно выбранном моменте для высадки растений в открытый грунт.

Огурцы особенно уязвимы к холоду, поэтому их высадка слишком рано может привести к гибели растений. Напротив, слишком поздняя посадка может повлечь за собой недостаточность времени для созревания плодов в течение вегетационного периода. Для успешного выращивания огурцов важно соблюдать определенные рекомендации, которые подготовили для вас команда UAportal.

Когда и как сажать огурцы

Выращивание огурцов из рассады более эффективно, чем непосредственный сев в почву. Оптимальный период для начала посева – середина апреля, что обеспечит готовность растений к пересадке на открытые грядки в мае, когда температура почвы станет достаточной для их роста, а вероятность заморозков снизится.

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Рекомендуется помещать в один горшок 2-3 семени, удаляя менее крепкие всходы после их появления и оставляя для дальнейшего роста самые сильные.

Огурцы хорошо растут при температуре от 23 до 26 градусов.

Рассаду следует поливать умеренно, используя мягкую воду комнатной температуры.

Необходимо обеспечить достаточное расстояние между растениями во избежание их контакта.

Огурцы считаются готовыми к пересадке, когда у них сформировалось 4-5 здоровых листьев и крепкие корни.

Пересаживать растения в почву можно после середины мая, когда минимизируется риск заморозков. Перед этим рассаду следует адаптировать к внешним условиям.

За неделю до высадки в грунт, постепенно снижайте температуру в помещении, где находится рассада, и ограничьте полив, обильно полить огурцы можно только накануне пересадки.

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