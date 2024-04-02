Если привычная яичница и омлет уже надоели: рецепт интересного завтрака из четырех яиц

Пышный омлет или быстрый скрамбл - идеальный выбор для утреннего стола. Эти сытные блюда помогают нам не чувствовать голод вплоть до обеда.

Имея под рукой яйца, мы с Shuba советуем расширить ваш утренний ассортимент завтраков и попробовать приготовить необычную яичную запеканку. Ее отличие заключается в том, что для приготовления используются вареные яйца. Что касается грибов, то их можно брать как в свежем, так и в сушеном виде. Если вы выбрали сушеные - перед использованием достаточно их проварить.

Ингредиенты на 2 порции:

куриные яйца – 4 шт.;

шампиньоны – 400 г;

твердый сир – 50 г;

лук – 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по своему вкусу.

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Для заливки необходимо:

молоко 2,5% - 80 г;

мука пшеничная – 15 г;

подсолнечное масло – 25 г;

зелень, соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Приготовление:

Сначала отвариваем яйца до готовности, даем им остыть, а затем аккуратно очищаем от скорлупы и крошим на мелкие кусочки. Грибы и луковицу тщательно моем, нарезаем небольшими кубиками и пассируем до золотистого цвета на сковороде с добавлением масла. В миске соединяем все нарезанные ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем и выкладываем в форму для запекания. Для заливки смешиваем муку с молоком до однородности, вливаем растительное масло, добавляем соль, молотый перец и измельченную зелень, и снова все тщательно перемешиваем. Полученной молочной смесью заливаем основу из яиц и грибов, посыпаем тертым сыром сверху и запекаем в духовке, разогретой до 180°C, в течение 10-15 минут.

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