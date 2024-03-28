Ежедневное потребление бананов может помочь контролировать артериальное давление: исследование ученых

Некоторые аспекты нашей повседневной жизни, такие как употребление табака, высокое потребление алкоголя или кофе, недостаток сна и малоподвижный образ жизни, могут увеличивать риск сердечных заболеваний. Кроме того, нездоровое питание может приводить к росту артериального давления, особенно из-за высокого содержания натрия в таких продуктах.

Согласно публикации издания Halth digest, натрий может вызвать повышение артериального давления, поскольку он способствует задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, увеличивает объем крови, циркулирующей через сосуды. Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами указывает, что среднее потребление натрия среди граждан США составляет 3 400 миллиграммов в день, тогда как рекомендуемая норма не должна превышать 2 300 миллиграммов, что эквивалентно одной чайной ложке соли.

Калий является ключевым элементом, который сотрудничает с натрием для регулирования водного баланса в теле и способствует снижению артериального давления. К сожалению, многие люди не потребляют достаточно калия ежедневно. Рекомендуемая суточная доза для женщин составляет 2 600 мг, а для мужчин - 3 400 мг.

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Калий, содержащий бананы, снижает кровяное давление

Несмотря на то, что банан содержит 113 калорий и 26 г углеводов, что может быть его избегание сторонниками низкоуглеводных диет, он также содержит 375 мг калия. Это составляет более 10% от дневной нормы для мужчин и почти 15% для женщин. Включение банана в ежедневный рацион поможет удовлетворить потребность в калии.

Согласно обзору, опубликованному в 2020 году в Journal of the American Heart Association, который анализировал 32 клинических исследования, употребление калия в форме добавок, особенно в количестве не менее 1 173 мг, способствовало снижению артериального давления, особенно у лиц с гипертонией или высоким содержанием натрия в рационе. Это эквивалентно примерно трем бананам.

Тем не менее следует быть осторожными с употреблением этого микроэлемента, если вы уже принимаете лекарства для снижения высокого кровяного давления, поскольку некоторые из них могут вызвать накопление калия в организме. Его высокий уровень может вызвать аритмию, учащенное сердцебиение, мышечную слабость, изменения настроения, желудочные расстройства, рвоту, диарею, а также онемение или покалывание в конечностях.

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Значение баланса калия и натрия в организме

Вместо использования добавок, калий можно получить из таких продуктов, как бананы, орехи, чечевица и йогурт. Также важно контролировать соотношение натрия к калию в вашем рационе. Согласно рекомендациям Национального института здоровья США, идеальное соотношение составляет 2:1 в пользу калия, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Слежение за содержанием натрия в продуктах и уменьшение его потребления поможет достичь этого баланса, а ваши вкусовые рецепторы со временем адаптируются к меньшему количеству соли в пище.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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