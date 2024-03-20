Френч цветочный и глазированный: стильные идеи весеннего маникюра в розовых оттенках.

Этой весной в тренде будет яркий и неординарный маникюр. Модницы будут иметь большой выбор – от хромированных оттенков до яркого розового.

Предлагаем вам 5 модных вариантов в этом сезоне сочетаний. Главное – будьте яркими! Об этом пишет Радиотрек.

Хромированный блеск

Если однотонный розовый маникюр кажется слишком простым, а дресс-код на работе ограничивает креативность, попробуйте хромированный (глазированный) дизайн. С ним ногти будут иметь элегантный и утонченный вид.

Градиентный переход

Еще одна идея разнообразить модный в этом году розовый маникюр – сделать градиентный дизайн, известный как "омбре". Но измените традиционный подход: вместо растяжения цвета по ногтю, сделайте переход от одного ногтя к другому. Для этого понадобится несколько цветов лака.

Волнистые линии

Волны розового цвета или сочетание разных его оттенков на ногтях – еще один интересный вариант украшения. Такой маникюр можно производить на прозрачном, белом или розовом фоне. Оригинально будет смотреться сочетание розовых волн с красными.

Необычный французский маникюр

Здесь есть простор для фантазии. Можно сделать розовые кончики ногтей с омбре эффектом. "Улыбку" ногтя тоже можно выполнить несколькими цветами: например, белым, золотистым и розовым. Особенно эффектно будет выглядеть френч, где половина кончика ногтя – розовая, а половина – красная или зеленая.

Цветочный принт

Мелкие растительные элементы на розовом фоне будут смотреться нежно и по-весеннему. Особенно, если и фон, и цветы выполнить в мягких пастельных оттенках.

Напомним, мы уже писали, какие признаки имеет маникюр в стиле old money.

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