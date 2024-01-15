Избавьтесь от этого немедленно!: Какие привычки времен СССР портят жизнь украинцам
Украина уже более трех десятилетий является независимым государством, но многие украинцы до сих пор живут по советским привычкам, сложившимся в условиях тотального дефицита и обнищания.
Эти привычки могут оказать негативное влияние на жизнь людей. Они могут приводить к стрессу, недовольству собой и своей жизнью. Поэтому важно осознать, что эти привычки являются пережитками советского прошлого и избавиться от них, пишет РБК-Украина.
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Вот некоторые из самых распространенных советских привычек, которые украинцы не могут избавиться:
- Откладывание лучшего на потом. У советских людей не было постоянного доступа к новым вещам, поэтому они привыкли откладывать лучше всего на потом. Это касалось не только материальных вещей, но и времени, возможностей и эмоций.
- Привычка все доедать. В СССР продукты были дефицитными, поэтому люди привыкли не выбрасывать пищу даже если она уже не была свежей. Эта привычка часто приводит к перееданию и проблемам со здоровьем.
- Решать все по блату. В советском обществе было важно иметь "своих" людей, которые могли бы помочь решить любые вопросы. Эта привычка также сохранилась в Украине, где многие считают, что без "блата" невозможно добиться успеха.
- Привычка носить дома старые вещи. Советские люди не могли позволить себе покупать новую одежду, поэтому они привыкли носить дома старые поношенные вещи. Эта привычка часто приводит к тому, что люди не чувствуют себя комфортно дома.
- Проникаться мнением других. В советском обществе было важно быть таким, как все. Люди боялись осуждения со стороны окружающих, потому часто ограничивали свою свободу действий. Эта привычка также сохранилась в Украине, где многие боятся выделяться из толпы.
Вот некоторые советы, как избавиться от советских привычек:
- Поставьте свои потребности на первое место. Не бойтесь делать то, что вам нравится даже если это не одобряют окружающие.
- Учитесь ценить то, что у вас есть. Не откладывайте на удовольствие потом, наслаждайтесь каждым моментом.
- Не бойтесь рисковать. Пусть мнение других не мешает вам добиваться своих целей.
Напомним, мы рассказывали, как правильно вести себя в гостях.
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