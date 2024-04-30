Как быстро разносить новую и тесную обувь: проверенные лайфхаки
Бывают случаи, когда после покупки новой пары обуви вы обнаруживаете, что она немного тесновата. Не спешите расстраиваться: существует возможность ее растянуть.
Не нужно сразу отказываться от туфель, которые плохо сели. Команда UAportal совместно с 24 каналом рассказывают о способах, которые помогут исправить ситуацию.
Как растянуть обувь, которая вам давит
Существует простой метод, который можно использовать для смягчения новой пары: приобретение специализированного химического средства. Такие продукты обычно доступны в магазинах по продаже обуви. Если ваша цель – сделать туфли немного длиннее, то спрей или пена для кожи будут отличным решением, поскольку они созданы для безопасного растяжения обуви.
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После применения продукта необходимо обуть туфли и походить в них некоторое время.
Также возможно разносить обувь, используя подручные средства. Например, пригодиться может стать картофель. Вам нужно очистить его и нарезать таким образом, чтобы куски соответствовали форме обуви. Затем разместите картофель внутри на всю ночь, чтобы она растянулась.
Растянуть туфли также можно с помощью обычных газет. Смочите их водой, хорошо отожмите, а затем туго заполните ими тесную пару и оставьте на ночь. Уже утром вы почувствуете, что обувь стала значительно комфортнее.
Другой малоизвестный, но эффективный способ - замораживание. Холод, подобно теплу, может увеличить размер обуви. Заполните водой пластиковый пакет и поместите его в туфли, которые затем следует оставить в морозильной камере на 6-8 часов. Когда вода замерзнет и превратится в лед, она расширится и соответственно растянет обувь.
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