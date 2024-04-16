Будет готова за 30 минут: как быстро замариновать красную рыбу к праздничному столу

Не все об этом знают, но неправильное маринование может испортить вкус даже такого деликатеса, как красная рыба.

Важно избегать ошибок в быстром посоле, чтобы сохранить пользу этого продукта и не превратить его в рыбоподобный кусок со специями. Об этом пишет сайт "Патриоты Украины".

Как быстро и вкусно промариновать красную рыбу

Если вам нужно быстро приготовить красную рыбу для закусок или бутербродов, просто нарежьте филе на тонкие слайсы. Разложите их в контейнеры для еды в один уровень и посыпьте смесью соли и сахара, в соотношении 2 к 1. Повторите это для всей рыбы.

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Лучше откажитесь от использования уксуса, лимонного сока, соевого соуса или специй для рыбы. Ваша закуска получится прекрасно посоленной, если она будет нарезана тонко и замаринована только солью и сахаром.

Если вы не планируете потреблять рыбу сразу, то для хранения в холодильнике смажьте ее маслом через 30 минут после посола. Это предотвращает высыхание и обветривание, обеспечивая идеальный вид для подачи на стол через день или два.

Однако, не храните красную рыбу слишком долго, поскольку она часто бывает замороженной, и длительное хранение может привести к порче этого ценного и вкусного продукта.

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