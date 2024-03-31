Не придется даже пачкать посуду: лайфхак по засолке скумбрии в пакете
Скумбрия завоевала популярность на украинском рынке из-за своей доступности, отличного вкуса и полезных свойств. Ее готовят разнообразными способами: запекают с овощами, маринуют, коптят или солят. Однако, если засолить ее самостоятельно, результат превзойдет все ожидания.
Мы вместе с порталом "Своими руками" делимся не только вкусным рецептом засолки скумбрии, но и очень удобным – в пакете. Это позволит избежать мытья посуды, а в результате вы получите ароматную рыбку, которая будет готова украсить ваш стол.
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Как засолить скумбрию в пакете
Нам понадобится:
- скумбрия – 500 г;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- специи;
Приготовление:
- Начните с мытья и очистки скумбрии. Нужно отрезать голову, плавники и хвост.
- Вложите один пакет в другой и всыпьте туда соль и сахар.
- Положите рыбу в пакет и натрите ее солью и сахаром.
- При желании добавьте специи, такие как черный перец, кориандр, лавровый лист.
- Завяжите пакет и поместите его в холодильник на 24 часа.
- После суток ожидания извлеките скумбрию из пакета и нарежьте на кусочки.
- Для хранения такой рыбки используйте стеклянную банку, заполненную растительным маслом и нарезанным луком.
Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы рассказывали, как вкусно запечь скумбрию на соли в духовке.
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