Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: помогут простые продукты

Порой в холодильнике может возникать неприятный запах. Чтобы устранить эту проблему, необходимо регулярно проводить генеральную уборку, что может быть достаточно трудоемким процессом.

Чтобы избежать появления микроорганизмов, рекомендуется проводить тщательную очистку холодильника каждые 3-6 месяцев. Неприятный запах часто является результатом испорченных продуктов, остатков пищи, а также грязи на полках и в поддонах. Об этом пишет издание Mirror.

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Как удалить вонь из холодильника

Обнаружив неприятный запах в вашем холодильнике, в первую очередь все же его стоит вымыть. Не забудьте проверить наличие пролитых жидкостей в дренажном отверстии, которое находится внизу. После того как холодильник будет чистым, возьмите небольшую миску, наполните ее кофейными зернами и оставьте внутри. Кофе эффективно нейтрализует нежелательные запахи.

Также для борьбы с неприятными ароматами, можно использовать лимон. Разрежьте его на две части и разместите на разных уровнях полок холодильника. Лимон поможет избавиться от вони, впитывая ее в себя.

Какие еще продукты способны впитывать неприятные запахи

черный хлеб;

гвоздика;

тимьян;

корица;

кожура апельсина;

сырой картофель.

Напомним, UAportal уже писал и о других способах избавиться от грязи и неприятного запаха из холодильника.

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