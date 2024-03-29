Как избавиться от стай муравьев на огороде без химии: старый секрет дачников

Появление муравейника на вашем участке может стать серьезной угрозой для растений. Эти мелкие насекомые могут нанести вред бутонам цветов, способствовать распространению вредителей, таких как тля, и негативно влиять на состояние почвы.

Важно быстро принять меры, чтобы избежать дальнейших неприятностей для вашего огорода. Мы вместе с napensii.ua подготовили для вас экологический метод выведения муравьев.

Как вывести муравьев с огорода

Для тех, кто избегает химических средств борьбы с вредителями и не хочет использовать борную кислоту, существует альтернативный способ, который является простым и эффективным.

Читайте также: 10 способов органической борьбы со слизнями и улитками

Вот что вам нужно сделать:

Доведите воду до кипения.

Облейте муравейник кипятком.

Посыпьте на него кухонную соль.

Выложите вокруг муравейника чеснок или пшено.

Этот метод действительно эффективен и не повредит вашим растениям.

Когда вы избавитесь от муравейника, проверьте ваш участок на наличие новых мест, где насекомые могут основать новое "гнездо". Залейте горячей водой каждое такое место, чтобы предотвратить появление новых муравейников.

Напомним, ранее мы рассказывали, как весной избавиться от медведки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!