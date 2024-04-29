Как очистить кран от слоя известкового налета: народный лайфхак

Иногда можно увидеть смесители, которые покрыты настолько плотным налетом, что мысль об их очистке кажется невозможной. Безусловно, лучше изначально серьезно относиться к чистоте и устранять загрязнения как только они появляются.

Тем не менее, если вы уже столкнулись с толстым слоем налета, не спешите покупать новый кран. Существует возможность восстановить старый, и в этом вам может помочь обычный уксус. Об этом лайфхаке рассказывает команда UAportal.

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Как правильно применять уксус

Необходимо подчеркнуть, что этот способ не из самых приятных из-за резкого запаха уксуса. Поэтому важно защитить не только кожу рук, но и дыхательные пути.

Можно просто залить кран средством и накрыть его салфетками. Другой вариант – смочить бумажное полотенце в уксусе и обернуть им кран. Нужно подождать около 30 минут. Затем снимаем полотенце или салфетку и проверяем эффект.

Обычно после такой "очистительной маски" отложения смываются без усилий. Вам останется только промыть кран водой и вытереть его до сухости.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем смазать кран, чтобы он долго не терял блеск.

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