Поможет отбелить даже самую безнадежную ванну: эффективный лайфхак

Для сохранения идеальной белизны ванны и предотвращения образования желтых пятен, важно обеспечить постоянный уход за этим "капризным" предметом сантехники. Однако, пропустив своевременную очистку, можно столкнуться с трудностями в удалении загрязнений.

Но не стоит опускать руки, поскольку существует эффективный способ, который способен справиться даже с самыми сложными ситуациями. О нем рассказали на портале Ukr.Media.

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Чтобы ваша ванна снова блестела, начните с того, что хорошо вымойте ее поверхность любым удобным для вас способом. Если нужно, можно применить чистящее средство. Далее, равномерно распределите по влажной поверхности ванны смесь кальцинированной и пищевой соды, взятых в равных пропорциях. Оставьте эту смесь на 15 минут для того, чтобы она подействовала. Затем, взяв губку, тщательно протрите поверхность ванны столовым уксусом, при этом не забудьте защитить свои руки и дыхательные пути.

Хорошо отработайте всю поверхность сантехники губкой, после чего смойте все остатки смеси водой. Вы будете приятно удивлены результатом - ванна восстановит свою чистоту и блеск, а желтый налет и любые пятна исчезнут. Используя этот метод, вы легко удалите любые отложения и вернете ванне первоначальный вид.

Теперь, когда вы знаете этот эффективный способ очистки ванны, не забывайте регулярно заботиться о ней, чтобы сохранить ее белизну и чистоту.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в чем замочить тюль, чтобы к нему вернулось первоначальная белизна.

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