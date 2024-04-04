Как постирать белые носки, чтобы они вернули свой цвет: действенный лайфхак

Белые носки – это универсальный элемент одежды, который найдется в каждом шкафу. Они идеально вписываются в любой образ, в отличие от цветных моделей с экстравагантными рисунками.

Однако со временем носки могут потерять свою первоначальную белизну, приобретая менее привлекательный серый оттенок. Команда Uaportal подготовила для вас простой лайфхак, с помощью которого вы сможете восстановить первоначальную белизну носков без применения отбеливателя.

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Как вернуть белизну носкам

Возьмите вместительную миску и наполните ее горячей водой. Всыпьте по одной столовой ложке столовой соды и лимонной кислоты. Эти компоненты вступают в реакцию, создавая мощную чистящую смесь, которая не только отбелит ткань, но и устранит любые запахи.

Замочите загрязненные носки в этом растворе на пару часов. После этого, просто поместите их в стиральную машинку и постирайте на привычном режиме.

Также, для стирки белых носков можно применить соду и перекись водорода. Добавьте в барабан стиральной машины 2-3 столовые ложки соды и около 50 мл перекиси. Это позволит достичь идеальной чистоты и белизны ваших носков в домашних условиях.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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