Как с помощью кетчупа можно справиться со ржавчиной в доме: необычный, но действенный лайфхак

Ржавчина на металлических изделиях, в том числе на раковине в ванной, является распространенной проблемой, однако существуют простые способы ее выведения. Справиться с этой задачей поможет один неожиданный лайфхак.

Чтобы избавиться от коррозии, стоит попробовать проверенный временем способ, в котором используется популярный почти в каждом доме соус – кетчуп. Этот метод заслужил признание и получил многочисленные хвалебные отзывы в сети, пишет express.

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Вы можете эффективно удалить ржавчину с металлических поверхностей, используя обычный кетчуп. Это может показаться нестандартным подходом, но он действительно работает. Важно не только равномерно распределить этот соус на пораженные ржавчиной места с помощью губки, но и применить фольгу для дополнительной очистки.

Как вывести ржавчину с металла

Чтобы избавиться от ржавчины на металле, следуйте этим шагам: нанесите достаточное количество кетчупа на участки, которые покрылись коррозией, возьмите кусок фольги, сожмите его в шарик и потрите необходимые места. Этот метод позволит быстро восстановить чистоту и блеск металлических поверхностей.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, как избавиться от старой ржавчины на дуке за несколько минут.

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