Как почистить матрас с помощью водки: лайфхак от домохозяек

В процессе использования матраса на нем могут формироваться определенные загрязнения, а в некоторых случаях, даже плесень. Эти проблемы можно решить собственноручно или привлечь специалистов, которые восстановят чистоту вашего спального места.

Команда UAportal вместе с Ukr.Media подготовили для вас способ, который поможет справиться с проблемой плесени. Один из эффективных методов борьбы предполагает использование водки.

Как провести чистку матраса с помощью водки

Для устранения плесени, сделайте раствор, смешав равные части воды и водки, и наполните им распылитель. Нанесите полученный состав на зоны, пораженные плесенью, оставьте на четверть часа, после чего вытрите поверхность сухой тряпкой.

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Этот же метод эффективен для обновления старого матраса с неприятным запахом. Разведите водку водой, распылите на матрас и дайте ему высохнуть на свежем воздухе или балконе.

Для очистки матраса можно также использовать соль или уксус, растворенные в воде. Распыляйте эту смесь на матрас, оставьте на некоторое время, а затем уберите остатки с помощью сухой тряпки или пылесоса.

Напомним, ранее мы рассказывали, в чем можно замочить тюль, чтобы к нему вернулась первоначальная белизна.

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