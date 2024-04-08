Как вернуть насыщенность черного цвета выгоревшим вещам: три действенных метода

Частое ношение или стирка может привести к тому, что черная одежда теряет насыщенность цвета. Тем не менее существуют домашние методы, которые помогут вернуть глубокий оттенок.

Вам понадобится всего несколько недорогих ингредиентов, которые легко найти в каждом доме. О них рассказали на сайте ProstoWay.

Как вернуть вид черным вещам, которые выгорели

Сода

Для освежения цвета черной футболки, замочите ее в содовом растворе соде на пару часов.

Затем просто постирайте ее, как обычно, добавив небольшое количество соли в стиральный порошок для лучшего закрепления результата.

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Чай и уксус

Залейте горячую воду в миску, добавьте два настоянных чайных пакетиков и немного яблочного уксуса. В этом растворе подержите черную одежду некоторое время.

Кофе

Используя горячую воду и кофе, сделайте крепкий кофейный настой в большой миске. Замочите одежду в этом растворе на 30 минут, после чего высушите ее.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, как действовать, если пожелтела одежда в шкафу.

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