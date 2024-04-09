Какие продукты имеют высокое содержание Омега-3 для здоровья сердца: рекомендации диетолога

Омега-3 жирные кислоты играют ключевую роль в обеспечении здорового функционирования сердца, помогают снизить кровяное давление и уровень холестерина. Оптимально получать эти незаменимые кислоты непосредственно из продуктов питания, ведь так они лучше усваиваются организмом по сравнению с различными добавками.

О лучших источниках Омега-3 рассказывает диетолог Светлана Фус в своем Instagram. Она отмечает, что к группе Омега-3 жирных кислот относятся альфа-линоленовая кислота (ALA), докозагексаеновая кислота (DHA) и эйкозапентаеновая кислота (EPA).

В чем польза Омега-3 жирных кислот

"Основным источником альфа-линоленовой кислоты (ALA) являются растительные масла - льняное, рыжиковое, кедровое, конопляное, соевое, а также орехи и семена (грецкие орехи, семена льна и чиа). Оно также есть в жирах животного происхождения - курином, молочном, рыбьем", - рассказывает диетолог.

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Докозагексаеновая кислота (DHA) и эйкозапентаеновая кислота (EPA) содержатся только в морепродуктах: жирная морская рыба, морепродукты, морские водоросли.

"Эти кислоты ещё называют незаменимыми жирными кислотами, потому что они не синтезируются в достаточном количестве в организме, но очень важны и полезны для здоровья", - говорит Фус.

Они положительно влияют на:

сердечно-сосудистую систему;

уменьшение воспаления;

иммунитет;

нервную систему и борьбу с депрессией;

физическое и умственное развитие ребенка;

здоровье кожи, волос и ногтей.

В каких продуктах больше всего Омега-3 жирных кислот

Врач заключает, что Омега-3 сами по себе не могут предотвратить развитие сосудистых проблем: инфарктов и инсультов. Однако они положительно влияют на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижают уровень триглицеридов и повышают "хороший" холестерин ЛПВП, уменьшают уровень артериального давления у гипертоников. Поэтому важно обеспечить поступление этих веществ в должном количестве с пищей.

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