Какую траекторию должен выбрать водитель для заезда в магазин: коварная задача по ПДД

Это задача по теме регулирования дорожного движения. Какую траекторию должен выбрать водитель желтого автомобиля для поворота налево так, чтобы этот манёвр был разрешен в соответствии с ПДД?

Задача представлена каналом "За! Правилами".

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Читайте также: Названы самые популярные гибридные автомобили в Украине

Разбор задачи

На отрезке дороги перед водителем возникает выбор между двумя направлениями для заезда в магазин. Для понимания ситуации следует обратить внимание на дорожный знак 4.1 "Движение прямо".

Знак 4.1 ''Движение прямо''. Источник: ''За! Правилами'' Знак 4.1 ''Движение прямо''. Источник: ''За! Правилами''

Этот знак указывает на возможность продолжения движения только вперед, поэтому траектория А является точно запрещенной.

Влияние этого знака распространяется на перекресток, находящийся перед ним.

В случае, когда знак расположен за пределами перекрестка, его действие касается участка до следующего перекрестка. В данной ситуации знак размещен за пределами перекрестка, поскольку выезд из магазина является прилегающей территорией к дороге, а не перекрестком.

Следовательно, после поворота на территорию магазина правила, установленные знаком, до сих пор действуют, и разворот по траектории Б, а затем поворот направо, как показано на иллюстрации, также недопустим.

Стоит отметить, что знак 4.1 не ограничивает право на поворот направо во дворы, жилые районы, заправки и другие прилегающие территории. Однако, в приведенном примере водитель пытается осуществить левый поворот.

Таким образом, обе предложенные траектории движения запрещены.

Правильный ответ – №4.

Напомним, ранее UAportal предлагал решить хитрый тест по ПДД, в котором нужно определить кто из автомобилистов выбрал правильную траекторию для поворота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !