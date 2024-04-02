Лучше от него отказаться: назван популярный напиток, который может вызвать внезапную остановку сердца

Сердечные приступы часто возникают внезапно и времени для оказания помощи может не хватить. Однако некоторых случаев можно избежать, если отказаться от употребления определенных напитков.

Команда UAportal рассказывает более подробно о влиянии энергетиков на организм. Согласно информации, опубликованной изданием Express, риск сердечных приступов связан именно с этим популярным напитком.

В чем вред энергетиков для сердца

Согласно последним научным исследованиям, регулярное потребление энергетических напитков в больших количествах может привести к неожиданной остановке сердца, даже среди лиц без видимых проблем со здоровьем.

Читайте также: Кому нельзя пить кефир и какие причины

Энергетики содержат высокий уровень кофеина, который часто скрыт под другими ингредиентами, такими как гуарана. Она производится из растения и идентична тому же кофеину, что есть в кофе.

Хотя кофеин сам по себе считается безопасным, его высокие дозы могут вызвать серьезные негативные последствия. Гуарана содержит в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна, и часто комбинируется с другими стимулирующими веществами, такими как таурин и женьшень, что может привести к непредсказуемым эффектам.

Ученые также подчеркивают, что смешивание энергетических напитков с алкоголем может увеличить риск внезапной остановки сердца среди молодежи.

Такое может вызвать серьезные и иногда необратимые сердечно-сосудистые заболевания у молодых здоровых людей. Исследователи предполагают, что это может быть связано с аритмией, которая является нарушением ритма и частоты сердечных сокращений. В тяжелых случаях это может привести к хаотичным и быстрым электрическим импульсам в нижних камерах сердца. Если сердечный ритм не восстановится в течение нескольких минут, это может вызвать серьезные последствия для здоровья или даже смерть.

Ранее UAportal рассказывал, от каких пяти заболеваний может спасти обычный кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!