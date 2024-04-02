Лучше от него отказаться: назван популярный напиток, который может вызвать внезапную остановку сердца
Сердечные приступы часто возникают внезапно и времени для оказания помощи может не хватить. Однако некоторых случаев можно избежать, если отказаться от употребления определенных напитков.
Команда UAportal рассказывает более подробно о влиянии энергетиков на организм. Согласно информации, опубликованной изданием Express, риск сердечных приступов связан именно с этим популярным напитком.
В чем вред энергетиков для сердца
Согласно последним научным исследованиям, регулярное потребление энергетических напитков в больших количествах может привести к неожиданной остановке сердца, даже среди лиц без видимых проблем со здоровьем.
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Энергетики содержат высокий уровень кофеина, который часто скрыт под другими ингредиентами, такими как гуарана. Она производится из растения и идентична тому же кофеину, что есть в кофе.
Хотя кофеин сам по себе считается безопасным, его высокие дозы могут вызвать серьезные негативные последствия. Гуарана содержит в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна, и часто комбинируется с другими стимулирующими веществами, такими как таурин и женьшень, что может привести к непредсказуемым эффектам.
Ученые также подчеркивают, что смешивание энергетических напитков с алкоголем может увеличить риск внезапной остановки сердца среди молодежи.
Такое может вызвать серьезные и иногда необратимые сердечно-сосудистые заболевания у молодых здоровых людей. Исследователи предполагают, что это может быть связано с аритмией, которая является нарушением ритма и частоты сердечных сокращений. В тяжелых случаях это может привести к хаотичным и быстрым электрическим импульсам в нижних камерах сердца. Если сердечный ритм не восстановится в течение нескольких минут, это может вызвать серьезные последствия для здоровья или даже смерть.
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