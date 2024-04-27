'Марсианские пауки': космический аппарат ESA зафиксировал на Красной планете уникальный феномен (фото)

Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter от Европейского космического агентства (ESA) обнаружил на поверхности Марса уникальное явление, которое имеет название "марсианские пауки". Эти удивительные формы, которые можно увидеть на южном полюсе планеты, имеют внешний вид гигантских пауков, но на деле это сложенные структуры изо льда, образующиеся с приходом весны на Красную планету.

Представители ESA объясняют, что эти образования возникают благодаря воздействию солнечных лучей на зимние накопления углекислого газа. Солнечное тепло превращает CO2-лед, находящийся на дне этих слоев, в газ. Этот газ накапливается и со временем пробивается сквозь верхние слои льда, формируя на поверхности Марса темные узоры. Во время выхода газа происходит выброс пыли и песка в атмосферу, которые, оседая обратно, создают темные отложения размером от 45 метров до одного километра. Об этом пишет iflscience.

Паукообразное образование на Марсе. Источник: ESA/TGO/CaSSIS Паукообразное образование на Марсе. Источник: ESA/TGO/CaSSIS

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Это явление можно объяснить как эффект парейдолии – тенденции человеческого мозга распознавать известные формы там, где они их нет. В своей книге "Мир, охваченный демонами: наука как свеча в темноте" американский астрофизик Карл Саган отмечает, что эта инстинктивная способность к идентификации потенциальных опасностей была ключевой для выживания наших далеких предков.

Наблюдения за иллюзорными образами, такими как огромные марсианские пауки, демонстрируют нашу врожденную эволюционную способность обнаруживать опасность, даже когда она фактически отсутствует. Это свойство помогало нашим предкам уберечься от угроз и выжить в непредсказуемых условиях. Наш мозг продолжает анализировать и интерпретировать окружающие шаблоны для лучшего понимания и приспособления к окружающему нас миру, даже в таких отдаленных уголках, как поверхность Марса.

Марсианские пауки являются лишь одним из многочисленных космических явлений, но они вносят свою долю таинственности и интриги в исследование Красной планеты. Такие открытия продолжают поощрять человечество к космическим путешествиям и напоминают о важности продолжения исследований для более глубокого понимания этой невероятной планеты.

Напомним, ранее UAportal рассказывал пять невероятных фактов о Марсе.

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