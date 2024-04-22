Мешки под глазами моментально исчезнут: лайфхак от визажиста, который помогает справиться с проблемой

В наше время очень редко встретишь человека, который находит достаточно времени для отдыха и не страдает от стресса. Поэтому проблемы, связанные с темными кругами под глазами и отечностью стали очень распространенными.

Хотя темные круги можно легко скрыть, с мешками под глазами все сложнее. Однако есть один трюк, который раскрыл известный визажист Уэйн Госс, помогающий справиться с проблемой с помощью макияжа. Об этом пишет OBOZ.UA.

Существует немало причин появления мешков под глазами. Среди них можно выделить недостаточный сон, стресс, генетические особенности, а также неправильное питание. Из-за этого избавиться от них достаточно трудно.

Мешки под глазами не только придают вид усталости, но и делают лицо более старым. Однако не стоит отчаиваться, поскольку существует действенный лайфхак, который поможет решить эту проблему быстро и эффективно.

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Как скрыть мешки под глазами с помощью консилера

Уэйн Госс рекомендует использовать консилер, который имеет на один тон более светлый оттенок, чем ваша кожа. Наносить его нужно только на тень, создаваемую под мешком под глазами. Это поможет создать иллюзию отсутствия мешков.

Не рекомендуется наносить консилер прямо на мешки под глазами или на любые морщины, поскольку это подчеркнет их глубину. Единственное исключение - внутренний уголок глаза.

Также визажист рекомендует выбирать консилер кремовой текстуры, а не жидкий.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти одобренных экспертами советах, которые помогут убрать темные круги под глазами.

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