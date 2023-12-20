Может повредить здоровью: в какой одежде нельзя спать

С наступлением холодов многие начинают одевать на ночь дополнительную одежду, чтобы согреться. Однако эксперты утверждают, что это может отрицательно сказаться на здоровье.

Об этом пишет Ukr.media.

Носки

Носки могут усугубить кровообращение, особенно если они тугие. Поэтому лучше вообще не одевать их перед сном или носить свободные носки на один размер больше.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что на носках, которые люди носят целый день, может быть столько же бактерий, как на коврике. Это означает, что сон в носках может повысить риск развития грибковых инфекций, таких как стопа спортсмена.

Нижнее белье

Нижнее белье может способствовать образованию влаги в области гениталий, что повышает риск дрожжевых инфекций. Поэтому перед сном лучше не надевать нижнее белье.

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Пижама

Узкая пижама может ограничивать кровообращение, что может вызвать дискомфорт и нарушение сна. Поэтому лучше выбирать просторную пижаму из натуральных тканей, таких как хлопок или шелк.

Чтобы улучшить качество сна, рекомендуется:

Не надевать носки и нижнее белье перед сном.

Выбирать просторную пижаму из натуральных тканей.

Держать комнату для сна холодной (18-20 градусов Цельсия).

Перед сном принимать теплую ванночку или душ.

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