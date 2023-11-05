На Земле началась мощная магнитная буря, которая продлится три дня: как уберечься
5 ноября на Земле началась пятибалльная магнитная буря, которая усилит свое влияние 6 и 7 ноября. Ее индекс вырастет до 6 баллов. Только 8 ноября мощность геомагнитных колебаний упадет до 2 баллов.
По данным "Метеоагент", завтра и послезавтра геомагнитные колебания усилятся до K-INDEX 5 (высокий уровень).
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Магнитные бури могут вызвать следующие симптомы:
- Раздражительность, апатия, агрессия, депрессия.
- Повышенная утомляемость.
- Тошнота, отсутствие аппетита.
- Головокружение, головные боли.
- Учащенное сердцебиение.
- Перепады АД.
- Сонливость или бессонница.
- Ломота в костях, слабость в мышцах, боли в местах старых травм.
- Обострение хронических болезней.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Специалисты советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. В частности, стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе. Также следует стараться меньше стрессировать.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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