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На Земле началась мощная магнитная буря, которая продлится три дня: как уберечься

Былим Елена

На Земле началась мощная магнитная буря, которая продлится три дня: как уберечься

5 ноября на Земле началась пятибалльная магнитная буря, которая усилит свое влияние 6 и 7 ноября. Ее индекс вырастет до 6 баллов. Только 8 ноября мощность геомагнитных колебаний упадет до 2 баллов.

По данным "Метеоагент", завтра и послезавтра геомагнитные колебания усилятся до K-INDEX 5 (высокий уровень).

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Магнитные бури могут вызвать следующие симптомы:

  • Раздражительность, апатия, агрессия, депрессия.
  • Повышенная утомляемость.
  • Тошнота, отсутствие аппетита.
  • Головокружение, головные боли.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Перепады АД.
  • Сонливость или бессонница.
  • Ломота в костях, слабость в мышцах, боли в местах старых травм.
  • Обострение хронических болезней.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Специалисты советуют в дни магнитных бурь больше времени посвятить своему здоровью. В частности, стоит больше времени проводить на свежем воздухе, снизить употребление кофе и крепких напитков, употреблять больше воды, сосредоточиться на отдыхе. Также следует стараться меньше стрессировать.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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