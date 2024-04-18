Настоящий витаминный коктейль: названы полезные свойства чая из одуванчика

Чай из одуванчика обладает рядом полезных свойств, которые помогают укрепить иммунную систему, способствуют здоровью печени, желудочно-кишечного тракта и почек. Также этот напиток положительно влияет на нервную систему.

Одуванчиковый чай – это настоящая сокровищница здоровья, он содержит витамины: А, С, Е, В1, В2, В4, а также необходимые минералы, такие как железо, хром, кальций, калий и биофлавоноиды. Об этом пишет elle.ua.

Полезные свойства чая из одуванчика

Напиток из одуванчика обладает мочегонными свойствами, что способствует уменьшению отеков и делает его идеальным выбором для потребления женщинами во время менструального цикла.

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Употребление чая из одуванчика положительно влияет на нервную систему и обеспечивает глубокое расслабление. Рекомендуется приготовить этот природный напиток для восстановления сил после тяжелого дня.

Этот чай способствует нормализации пищеварения: смягчает симптомы вздутия живота и газообразования, активизирует аппетит через стимуляцию выработки желчи, а также поддерживает функционирование поджелудочной железы.

Как приготовить чай из одуванчика

Чай из одуванчиков можно приобрести в аптеке, или же вы можете собрать его самостоятельно. Стоит отметить, что для приготовления напитка подходят все части этого растения, включая корни. Лучшее время для сбора цветов – до момента появления на них пуховых шариков. Для высушивания одуванчика используйте естественные условия, например, тень, или же сушите их в духовке при температуре, не превышающей 50 °C. Чай из одуванчика следует заваривать водой, температура которой составляет 70-80 °C, а не кипятком.

Необходимо учитывать, что этот чай может быть полезен не для всех. Не рекомендовано употребление чая из одуванчика людям с гастритом, язвой желудка или желчнокаменной болезнью.

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