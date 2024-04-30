Назван рейтинг самых надежных б/у авто, ресурс которых превышает 500 тыс. км

Когда вы ищете авто, будь то новое или с пробегом, ключевыми аспектами являются надежность и стоимость обслуживания. На рынке подержанных автомобилей возможно отыскать транспортное средство, которое способно выдержать более 300 тысяч миль (около 483 тысяч километров) без значительных ремонтов и инвестиций.

Эксперты портала HotCars составили список из 20 самых долговечных и надежных машин с пробегом. Об этом пишет mmr.net.ua.

Toyota 4Runner, который производился с 1983 по 1989 годы, возглавил список с самым высоким зафиксированным пробегом, достигнув показателя в 1 442 300 миль (что примерно равно 2,3 млн км). Этот внедорожник среднего размера известен своей надежностью и способностью без проблем преодолевать сложные участки дорог.

Читайте также: Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников 2000-х годов

На второй строчке оказалась Honda Accord производства 1990-1993 годов, автомобиль, который заслужил статус одного из самых долговечных в мире. Самая высокая зафиксированная дистанция, которую преодолел этот седан, составляет 1 003 440 миль (около 1,6 млн км).

Третье место занял пикап Ford F-150 двенадцатого поколения, выпускавшийся с 2009 по 2014 годы. Он известен тем, что может легко проехать более 483 тыс. км, а один из экземпляров даже превысил 1 000 000 миль (1,6 млн км).

Таким образом, эти автомобили с пробегом признаны одними из самых надежных и долговечных:

Toyota 4Runner 1983–1989 гг.; Honda Accord 1990-1993 гг.; Ford F-150 2009-2014 гг.; Hyundai Elantra 2011-2016 гг.; Honda CR-V 2005-2007 гг.; Honda Civic 2016-2021 гг.; Lexus CT 200h 2011-2017 гг.; Lexus ES 2002-2006 гг.; Toyota Prius 2015-2022 гг.; Toyota Camry 1997–2001 гг.; Toyota RAV4 2019 г. – н.ч.; Nissan Altima 1998–2001 гг.; Toyota Corolla 2007-2013 гг.; Toyota Highlander 2001-2007 гг.; Toyota Sequoia 2001-2007 гг.; Toyota Avalon 1995–1999 гг.; Toyota Land Cruiser 1998–2007 гг.; Lexus RX 2004-2009 гг.; GMC Yukon/Yukon XL 2007-2014 гг.; Subaru Legacy 2009-2014 гг.

Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !